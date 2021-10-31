«Бавария» нацелилась на форварда олимпийской сборной Франции

Нападающий «Нанта» и олимпийской сборной Франции-U23 Рандаль Коло Муани может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге. В услугах 22-летнего футболиста заинтересована мюнхенская «Бавария», информирует Footmercato.

На подписание Коло Муани также претендуют мёнхенгладбахская «Боруссия», лондонский «Тоттенхэм Хотспур» и франкфуртский «Айнтрахт». Действующее соглашение Рандаля с «Нантом» рассчитано до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне Коло Муани провёл за «Нант» 10 матчей во французской Лиге 1. Форвард отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в € 10 млн, однако «Нант» хочет выручить за свою молодую звезду как минимум вдвое больше.