Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Химки» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бавария» нацелилась на форварда олимпийской сборной Франции

«Бавария» нацелилась на форварда олимпийской сборной Франции
Комментарии

Нападающий «Нанта» и олимпийской сборной Франции-U23 Рандаль Коло Муани может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге. В услугах 22-летнего футболиста заинтересована мюнхенская «Бавария», информирует Footmercato.

На подписание Коло Муани также претендуют мёнхенгладбахская «Боруссия», лондонский «Тоттенхэм Хотспур» и франкфуртский «Айнтрахт». Действующее соглашение Рандаля с «Нантом» рассчитано до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне Коло Муани провёл за «Нант» 10 матчей во французской Лиге 1. Форвард отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в € 10 млн, однако «Нант» хочет выручить за свою молодую звезду как минимум вдвое больше.

Новость по теме
«Бавария» интересуется форвардом «Наполи» Осимхеном
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021