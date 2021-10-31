«Бавария» нацелилась на форварда олимпийской сборной Франции
Поделиться
Нападающий «Нанта» и олимпийской сборной Франции-U23 Рандаль Коло Муани может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге. В услугах 22-летнего футболиста заинтересована мюнхенская «Бавария», информирует Footmercato.
На подписание Коло Муани также претендуют мёнхенгладбахская «Боруссия», лондонский «Тоттенхэм Хотспур» и франкфуртский «Айнтрахт». Действующее соглашение Рандаля с «Нантом» рассчитано до лета 2022 года.
В нынешнем сезоне Коло Муани провёл за «Нант» 10 матчей во французской Лиге 1. Форвард отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в € 10 млн, однако «Нант» хочет выручить за свою молодую звезду как минимум вдвое больше.
Новость по теме«Бавария» интересуется форвардом «Наполи» Осимхеном
Комментарии
- 31 октября 2021
-
10:26
-
10:22
-
10:09
-
10:00
-
09:40
-
09:36
-
09:21
-
06:58
-
00:55
-
00:46
-
00:26
- 30 октября 2021
-
23:55
-
23:35
-
23:25
-
22:55
-
22:53
-
22:34
-
22:21
-
22:20
-
22:14
-
22:11
-
22:05
-
22:03
-
21:57
-
21:46
-
21:40
-
21:35
-
21:31
-
21:21
-
21:19
-
21:16
-
21:10
-
20:59
-
20:57
-
20:57
Партнерский контент