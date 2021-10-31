Недвед: Аллегри нужно время. Ожидаю от «Ювентуса» большего

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед высказался о неудачных результатах туринского клуба.



«Аллегри нужно время, это так. У него есть преимущество, потому что он знает «Ювентус» и понимает, что можно ожидать от команды, но он также должен узнать игроков, с которыми прежде не работал. Он всё ещё разбирается с их навыками.



Мы были на правильном пути до поражения в матче с «Сассуоло», и одна игра не может изменить то, что мы видели в прошлых выступлениях. Ещё одна проблема «Ювентуса» — нехватка голов. Но на то были свои причины. Дибала долгое время отсутствовал, потом Мората, а теперь Кин. Мы выдвинули вперёд Кьезу, и он тоже пострадал. Работаем над этим. Ожидаю от команды большего», — приводит слова Недведа Football Italia со ссылкой на DAZN.