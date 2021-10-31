Гисдоль: любая команда почувствовала бы отсутствие Смолова на поле, «Локомотив» — особенно

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль поделился мнением о выступлении команды в матче 13-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» (2:1), а также высказался об отсутствии нападающего Фёдора Смолова из-за сомнительного теста на коронавирус.



«Бесспорно, команда заслужила эту победу. Хотя можно сказать, что в какой-то мере повезло, потому что забили победный гол за несколько секунд до финального свистка. Мы строго следили за тем, чтобы не дать сопернику убегать в контратаки. Встреча получилась сложной, особенно непросто было вернуться в игру, когда мы проигрывали в счёте. Но мы всё-таки добились победы. Сегодня команда отдала всю энергию и силы, чтобы взять три очка. Поэтому от своего лица хочу сделать комплимент своей команде.



С первого дня, как я приступил к работе в «Локомотиве», мы знали, что у нас будут проблемы с наличием игроков. Но могу сказать, что любой игрок, который вступает в игру и занимает место отсутствующего игрока, делает это хорошо. Нам надо это тоже учитывать, что мы часто не можем играть в идеальном составе. Это реалии жизни, и это надо иметь в виду. Любая команда почувствовала бы отсутствие Смолова на поле, а особенно «Локомотив», — приводит слова Гисдоля пресс-служба «Локомотива».

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