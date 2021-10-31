«Уфа» — «Ахмат»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00

Сегодня, 31 октября, состоится матч «Уфа» — «Ахмат». Встреча 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на «Центральном стадионе города Уфы». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «Ахмат».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным из Тулы. Помогать ему будут ассистенты Андрей Болотенков (Москва) и Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону). Резервный рефери — Артём Чистяков (Азов).



Грозненский «Ахмат» набрал 15 очков в 12 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (10) располагается на 15-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (29).