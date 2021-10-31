«Химки» — «Урал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00
Поделиться
Сегодня, 31 октября, состоится матч «Химки» — «Урал». Встреча 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Химки» — «Урал».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогать ему будут ассистенты Адлан Хатуев (Грозный) и Андрей Образко (Ставрополь). Резервный рефери — Антон Фролов (Москва).
Подмосковные «Химки» набрали 11 очков в 12 матчах и занимают 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (9) располагается на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (29).
Комментарии
- 31 октября 2021
-
16:30
-
16:22
-
16:19
-
16:12
-
16:00
-
15:51
-
15:50
-
15:34
-
15:20
-
15:16
-
15:15
-
15:02
-
14:55
-
14:29
-
14:22
-
14:12
-
14:03
-
14:01
-
14:00
-
13:30
-
13:29
-
13:27
-
13:03
-
12:55
-
12:38
-
12:36
-
12:18
-
12:09
-
12:04
-
11:51
-
11:34
-
11:30
-
11:21
-
11:00
-
10:53
Партнерский контент