Роналду повторил достижение Дрогба в чемпионате Англии

Вчера, 30 октября, состоялся матч 10-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и завершилась победой гостей со счётом 3:0.



Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду открыл счёт в этом матче, а позже отдал результативную передачу на форварда манкунианцев Эдинсона Кавани. Португальский нападающий повторил достижение бывшего игрока «Челси» Дидье Дрогба, установленное им в декабре 2014 года. Тогда ивуариец стал самым возрастным футболистом, забившим гол и отдавшим результативную передачу в матче АПЛ. Оба футболиста сделали это в возрасте 36 лет и 267 дней.

«Манчестер Юнайтед» набрал 17 очков в 10 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Тоттенхэм» (15) — на 8-м месте. Лидирует в соревнованиях «Челси», набравший 25 очков в 10 матчах. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».