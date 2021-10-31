«Краснодар» — лидер нынешнего сезона РПЛ по числу попаданий в каркас ворот соперников
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«Краснодар» дважды попал в каркас ворот соперника в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (0:1). Суммарно «быки» 12 раз пробили в штанги и перекладины в нынешнем сезоне чемпионата России, информирует Opta.
12 попаданий в каркас ворот в исполнении «Краснодара» — это в четыре раза больше, чем у любой другой команды РПЛ. «Быки» являются единоличными лидерами в этом показателе с большим отрывом.
Напомним, в матче 13-го тура РПЛ «Краснодар» проиграл «Крыльям Советов». Встреча проходила в Краснодаре на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 0:1.
«Крылья Советов» в 13 матчах набрали 19 очков и поднялись на седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» (21) — на пятой строчке.
Новость по теме«Краснодар» дома проиграл «Крыльям Советов»
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