Клаудио Маркизио: у «Ювентуса» слишком много проблем

Бывший полузащитник «Ювентуса» и сборной Италии Клаудио Маркизио после матча 11-го тура итальянской Серии А с «Вероной» (1:2) поделился мнением о неудачных выступлениях туринской команды.
«Сейчас непростое время. У «Ювентуса» слишком много проблем, но дело не только в качестве футболистов. Команде не хватает ритма, интенсивности, напора, а также тактической идеи. Но мы, болельщики, всегда должны оставаться рядом с командой. Особенно в такой момент. Более сплочены, чем когда-либо!» — написал Маркизио на своей странице в «Твиттере».
«Верона» набрала 15 очков в 11 матчах и занимает восьмое место в таблице Серии А. «Ювентус» (15) — на девятом месте. Туринская команда во второй раз подряд уступила в чемпионате — 27 октября подопечные Массимилиано Аллегри проиграли «Сассуоло» (1:2).
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