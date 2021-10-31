Клаудио Маркизио: у «Ювентуса» слишком много проблем

Бывший полузащитник «Ювентуса» и сборной Италии Клаудио Маркизио после матча 11-го тура итальянской Серии А с «Вероной» (1:2) поделился мнением о неудачных выступлениях туринской команды.



«Сейчас непростое время. У «Ювентуса» слишком много проблем, но дело не только в качестве футболистов. Команде не хватает ритма, интенсивности, напора, а также тактической идеи. Но мы, болельщики, всегда должны оставаться рядом с командой. Особенно в такой момент. Более сплочены, чем когда-либо!» — написал Маркизио на своей странице в «Твиттере».

«Верона» набрала 15 очков в 11 матчах и занимает восьмое место в таблице Серии А. «Ювентус» (15) — на девятом месте. Туринская команда во второй раз подряд уступила в чемпионате — 27 октября подопечные Массимилиано Аллегри проиграли «Сассуоло» (1:2).