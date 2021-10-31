Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Химки» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Клаудио Маркизио: у «Ювентуса» слишком много проблем

Клаудио Маркизио: у «Ювентуса» слишком много проблем
Комментарии

Бывший полузащитник «Ювентуса» и сборной Италии Клаудио Маркизио после матча 11-го тура итальянской Серии А с «Вероной» (1:2) поделился мнением о неудачных выступлениях туринской команды.

«Сейчас непростое время. У «Ювентуса» слишком много проблем, но дело не только в качестве футболистов. Команде не хватает ритма, интенсивности, напора, а также тактической идеи. Но мы, болельщики, всегда должны оставаться рядом с командой. Особенно в такой момент. Более сплочены, чем когда-либо!» — написал Маркизио на своей странице в «Твиттере».

«Верона» набрала 15 очков в 11 матчах и занимает восьмое место в таблице Серии А. «Ювентус» (15) — на девятом месте. Туринская команда во второй раз подряд уступила в чемпионате — 27 октября подопечные Массимилиано Аллегри проиграли «Сассуоло» (1:2).

Новость по теме
Аллегри: нужно принять тот факт, что сейчас «Ювентус» является середняком
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021