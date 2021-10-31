Комличенко: «Ростов» был ближе к победе, чем «Спартак». И уж точно не заслуживал поражения

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко подвёл итоги матча 13-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1).

«Если брать этот матч в целом, то, думаю, мы даже были поближе к победе. И уж точно не заслуживали поражения. На протяжении всей игры мы неплохо выбегали в контратаки, в обороне тоже действовали организованно. Серьёзных моментов у наших ворот не было, а сами могли забить гораздо раньше, чем на 96-й минуте. Поэтому, конечно, было бы обидно и несправедливо проиграть такой матч. Хорошо, что спаслись и вырвали эту ничью.

Наша голевая атака? В принципе, всё по уму сделали, как и должны были действовать в такой ситуации. Видел, что Глебов набирает скорость, скидывал мяч ему на ход, дальше он всё хорошо исполнил. Очень рад, что помог команде», — приводит слова Комличенко Sport24.