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«Астон Вилла» — «Вест Хэм Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30

«Астон Вилла» — «Вест Хэм Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30
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Сегодня, 31 октября, состоится матч «Астон Вилла» — «Вест Хэм Юнайтед». Встреча 10-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» — «Вест Хэм Юнайтед».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. Помогать ему будут ассистенты Дэниел Кук и Николас Хоптон. Резервный рефери — Дэвид Кут.

«Вест Хэм Юнайтед» набрал 17 очков в 9 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Астон Вилла» (10) — на 15-м месте. Лидирует лондонский «Челси», набравший 25 очков в 10 встречах. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».

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