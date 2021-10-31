«Уфа» — «Ахмат»: составы команд на матч 13-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Ахмата» на матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на «Центральном стадионе города Уфы». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «Ахмат».
«Уфа»: Беленов, Никитин, Журавлёв, Йокич, Ботака-Иобома, Алиев, Голубев, Агаларов, Фищенко, Урунов, Мрзляк.
Запасные: Кузнецов, Сухов, Иванов, Кротов, Камилов, Саплинов.
«Ахмат»: Шелия, Семёнов, Лысцов, Быстров, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Коновалов, Карапузов, Харин, Конате.
Запасные: Гудиев, Мелихов, Пуцко, Уткин, Садулаев, Полярус, Адуев, Янку, Кадыров, Архипов, Себаи.
Грозненский «Ахмат» набрал 15 очков в 12 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (10) располагается на 15-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (29).
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