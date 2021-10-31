Леонардо высоко оценил работу Почеттино в «ПСЖ»

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо после матча 12-го тура французской Лиги 1 с «Лиллем» (2:1) заступился за главного тренера парижан Маурисио Почеттино, который подвергается критике за неубедительную игру команды.

«Рамос – провальное подписание? Вы поддаётесь игре испанской прессы. Мы знали, что он ехал к нам с проблемой и травмой.

Почеттино — один из лучших тренеров на планете. Вы можете говорить, что мы плохо играем, но нельзя говорить, что Маурисио ничего не понимает в футболе или что у него мало опыта. Мы на десять очков опережаем второе место в чемпионате Франции и находимся на пути к совершенствованию», — приводит слова Леонардо Mundo Deportivo.

Напомним, Почеттино возглавил «ПСЖ» в январе 2021 года, а Серхио Рамос пополнил стан парижского клуба летом нынешнего года.