Яка Бийол: ЦСКА должен прервать неудачную серию в следующем матче с «Рубином»

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол прокомментировал результат матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (0:1).
«Игра была тяжёлая, поле — тоже. Было понятно, что победителем станет тот, кто забьёт гол. Это сделал «Рубин». Обидно, что пропустили на последних минутах игры. Нужно проработать этот момент. Теперь готовимся к матчу с «Сочи». Стопроцентных моментов в этой встрече не было, но были хорошие атаки. Думаю, у ЦСКА их было чуть больше, чем у соперника. Очень обидно так пропустить, но теперь нужно двигаться вперёд. Мы были сконцентрированы, но такое случается. Одной ошибки достаточно, чтобы проиграть целый матч.
Не думаю, что неудачная серия с «Рубином» связана с тем, что Слуцкий хорошо знает ЦСКА. В следующем матче с казанцами, который мы проведём дома, надо прервать эту серию. Она прервётся, только если мы выиграем», — сказал Бийол в интервью пресс-службе ЦСКА.
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- 31 октября 2021
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