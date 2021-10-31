Аршавин: фанаты «Спартака» много терпели, игроки должны дать им струйку надежды

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о состоянии московского «Спартака» после ничьей красно-белых в матче 13-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).
«К сожалению, смена вратаря не помогла в этом матче «Спартаку». Глебов не стал бы бить, если бы не позиция вратаря. Мне непонятно, почему так верят в Рассказова. Неужели не попробовать поставить вместо него Гапонова или Кутепова. Но и Джикия выглядит не очень. У них у всех состояние разобранное.
Важно, чтобы все в «Спартаке» стали единым целым. Только игрой и желанием можно вернуть болельщиков. На заре моей молодости наш автобус закидывали помидорами, яйцами болельщики «Зенита». Перед стадионом водитель выходил и счищал это. Это было и стыдно, и горько, но я тогда был молодой. И был случай, ещё раз нас закидывали. Болельщики «Спартака» тоже много терпели, переживали, рано или поздно всё вернется на круги своя. Игроки должны дать струйку надежды», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».
- 31 октября 2021
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