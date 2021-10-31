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Ибрагимович: Мбаппе может стать невероятным игроком, если научится не жалеть себя

Ибрагимович: Мбаппе может стать невероятным игроком, если научится не жалеть себя
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поделился мнением о форварде «Пари Сен-Жермен» Килиане Мбаппе.

«Мне нравится Мбаппе, но он недостаточно работает. Он может стать невероятным игроком, если научится не жалеть себя. Он должен почувствовать вкус крови, ощутить пожирающий изнутри огонь. Окружи себя теми людьми, которые будут говорить, что ты недостаточно хорош, и тогда станешь лучше», — приводит слова Ибрагимовича TF1.

Напомним, Мбаппе перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Монако» на правах аренды в 2017 году, а через год заключил с парижским клубом полноценный контракт. В нынешнем сезоне 22-летний футболист принял участие в 11 матчах французской Лиги 1, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.

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