Ибрагимович рассказал, кого считает лучшими футболистами мира на данный момент

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поделился мнением о лучших действующих футболистах мира.



«Килиан Мбаппе входит в мою десятку лучших. Есть футболисты, которые были на вершине на протяжении очень долгого времени, но для молодых ребят примером является Эрлинг Холанд. Кто ещё? Ибрагимович, остальных не стоит даже упоминать», — приводит слова Ибрагимовича TF1.

Напомним, Ибрагимович стал игроком «Милана» в 2020 году. Ранее шведский футболист уже выступал за миланский клуб с 2010 по 2012 год. В нынешнем сезоне 40-летний шведский форвард принял участие в 4 матчах итальянской Серии А, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. С 2001 года Ибрагимович выступает за национальную команду Швеции.