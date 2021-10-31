В «Аль-Садде» недовольны личными переговорами Хави с «Барселоной»

Руководство «Аль-Садда» недовольно переговорами своего главного тренера Хави с каталонской «Барселоной», информирует Marca.
Согласно сведениям источника, в «Аль-Садде» недовольны, что «Барселона» не связывалась с катарским клубом по поводу Хави и ведёт личные переговоры со специалистом. Кроме того, клуб не одобряет и поведение Хави, который открыто контактирует с «Барселоной», имея действующий контракт.
Ранее испанские СМИ сообщили, что Хави близок к тому, чтобы возглавить «Барселону». Из каталонского клуба был уволен Рональд Куман. Хави сейчас считается главным кандидатом на вакантный пост. Более того, ряд источников утверждал, что тренер уже договорился с «Аль-Саддом» о расторжении контракта.
Хави ранее заключил новый контракт с «Аль-Саддом», который действует до 2023 года. Но руководство клуба, по данным СМИ, пообещало ему, что не будет мешать, если он получит серьёзное предложение от топ-клуба.
- 31 октября 2021
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