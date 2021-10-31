Экс-защитник «Милана» Каладзе во второй раз выиграл выборы на должность мэра Тбилиси

Бывший защитник «Милана» и сборной Грузии Каха Каладзе выиграл выборы на должность мэра Тбилиси.

По предварительным данным грузинского Центризбиркома Каладзе набрал 55,6% голосов избирателей. У ближайшего преследователя – 44,4% голосов.

«Жители Тбилиси сказали своё слово… Я очень счастлив. Чувствую большую ответственность за то, что вы дали мне полномочия управлять городом второй раз. Сделаю всё возможное со своей командой», — приводит слова Каладзе «Sputnik Грузия».

Напомним, во время карьеры футболиста Каладзе выступал за тбилисское «Динамо», киевское «Динамо», «Милан» и «Дженоа». Всего Каха сыграл 388 матчей на клубном уровне. Также на его счету 83 игры в составе национальной команды Грузии.