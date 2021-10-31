Экс-защитник «Милана» Каладзе во второй раз выиграл выборы на должность мэра Тбилиси
Поделиться
Бывший защитник «Милана» и сборной Грузии Каха Каладзе выиграл выборы на должность мэра Тбилиси.
По предварительным данным грузинского Центризбиркома Каладзе набрал 55,6% голосов избирателей. У ближайшего преследователя – 44,4% голосов.
«Жители Тбилиси сказали своё слово… Я очень счастлив. Чувствую большую ответственность за то, что вы дали мне полномочия управлять городом второй раз. Сделаю всё возможное со своей командой», — приводит слова Каладзе «Sputnik Грузия».
Напомним, во время карьеры футболиста Каладзе выступал за тбилисское «Динамо», киевское «Динамо», «Милан» и «Дженоа». Всего Каха сыграл 388 матчей на клубном уровне. Также на его счету 83 игры в составе национальной команды Грузии.
Комментарии
- 31 октября 2021
-
16:30
-
16:22
-
16:19
-
16:12
-
16:00
-
15:51
-
15:50
-
15:34
-
15:20
-
15:16
-
15:15
-
15:02
-
14:55
-
14:29
-
14:22
-
14:12
-
14:03
-
14:01
-
14:00
-
13:30
-
13:29
-
13:27
-
13:03
-
12:55
-
12:38
-
12:36
-
12:18
-
12:09
-
12:04
-
11:51
-
11:34
-
11:30
-
11:21
-
11:00
-
10:53
Партнерский контент