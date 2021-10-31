Артём Ребров приостановил игровую карьеру и стал техническим координатором «Спартака»

Вратарь «Спартака» Артём Ребров приостановил профессиональную карьеру и занял должность технического координатора клуба, сообщается на официальном сайте красно-белых. Ребров будет помогать в коммуникации между командой, тренерским штабом и руководством «Спартака».

«Клуб благодарит Артёма за высочайший профессионализм, который вратарь демонстрировал все годы в «Спартаке», и смелость при принятии этого решения. Желаем удачи в новом качестве!» — говорится в сообщении пресс-службы московской команды.

Напомним, Ребров выступал за «Спартак» с 2011 года. Всего голкипер провёл за московский клуб 113 матчей и пропустил 134 гола. В сезоне-2016/2017 Ребров в составе московского «Спартака» стал чемпионом России.