«Арсенал» — «Сочи»: составы команд на матч 13-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и «Сочи» на матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Сочи».



«Арсенал»: Коченков, Смольников, Новосельцев, Степанов, Радакович, Чаушич, Хлусевич, Костадинов, Кангва, Давиташвили, Луценко.



Запасные: Левашов, Сокол, Суханов, Бьёрнстрём, Камболов, Ткачёв, Гулиев, Кангва, Панченко, Марков, Аджоев, Тудорие.



«Сочи»: Заболотный, Терехов, Юрганов, Маргасов, Прохин, Родриго, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Жоаозиньо, Кассьерра.



Запасные: Адамов, Заика, Шакуро, Маммана, Барач, Бурмистров, Попов, Ангбан, Барсов.