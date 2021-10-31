«Арсенал» — «Сочи»: составы команд на матч 13-го тура РПЛ
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Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и «Сочи» на матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Сочи».
«Арсенал»: Коченков, Смольников, Новосельцев, Степанов, Радакович, Чаушич, Хлусевич, Костадинов, Кангва, Давиташвили, Луценко.
Запасные: Левашов, Сокол, Суханов, Бьёрнстрём, Камболов, Ткачёв, Гулиев, Кангва, Панченко, Марков, Аджоев, Тудорие.
«Сочи»: Заболотный, Терехов, Юрганов, Маргасов, Прохин, Родриго, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Жоаозиньо, Кассьерра.
Запасные: Адамов, Заика, Шакуро, Маммана, Барач, Бурмистров, Попов, Ангбан, Барсов.
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- 31 октября 2021
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