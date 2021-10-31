«Я всегда буду чёрным и гордым». Заха отреагировал на расистские оскорбления в соцсетях

Нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха подвергся расистским оскорблениям в социальных сетях после победы своей команды в матче 10-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (2:0). Ивуариец отметился в этой встрече забитым мячом.

«Это сообщение не для того, чтобы получить миллион сообщений поддержки. И не для того, чтобы вы посочувствовали мне. Я здесь не из-за всей этой ерунды, которая творится вместо того, чтобы решать проблему. Мне всё равно на оскорбления, потому что это связано с моей профессиональной деятельностью.

Это не попытка вызвать жалость, но цвет моей кожи всегда будет проблемой. Но это нормально, потому что я всегда буду чёрным и гордым», – написал Заха в «сториз» своего «инстаграма», прикрепив скриншоты оскорблений.