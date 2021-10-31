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«Текстильщик» разгромил КАМАЗ, «Олимп-Долгопрудный сыграл вничью с «Ротором»

«Текстильщик» разгромил КАМАЗ, «Олимп-Долгопрудный сыграл вничью с «Ротором»
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В ФНЛ состоялись очередные матчи 20-го тура. В Иваново «Текстильщик» разгромил КАМАЗ со счётом 4:1. Уже на 9-й минуте Александр Гаглоев вывел гостей вперёд, реализовав пенальти. Но менее чем через 10 минут хозяева сравняли счёт, отличился Гоча Гогричиани.

После перерыва Алексей Губочки вывел свою команду вперед, а затем ещё два мяча забил Гогричиани, оформивший хет-трик.

«Текстильщик» набрал 18 очков и поднялся на 18-е место в турнирной таблице. КАМАЗ занимает 10-е место, набрав 27 очков.

В Химках на стадионе «Родина» «Олимп-Долгопрудный» принимал «Ротор». Матч закончился со счётом 2:2. На 19-й минуте Ада Джозеф вывел хозяев вперёд, но в начале второго тайма Алексей Щёткин сравнял счёт. А на 76-й минуте он реализовал пенальти, но удержать победу «Ротор» не смог, на 82-й минуте Кирилл Большаков забил второй мяч хозяев.

«Олимп-Долгопрудный» набрал 23 очка, команда занимает 15-е место. «Ротор» с 24 очками находится на 13-м месте.

ФНЛ - Первый дивизион. 20-й тур
31 октября 2021, воскресенье. 14:00 МСК
Олимп-Долгопрудный
Долгопрудный
Окончен
2 : 2
Ротор
Волгоград
1:0 Джозеф – 19'   1:1 Щёткин – 58'   1:2 Щёткин – 78' (пен)   2:2 Большаков – 82' (пен)
Удаления: Джозеф – 89' / нет
ФНЛ - Первый дивизион. 20-й тур
31 октября 2021, воскресенье. 14:00 МСК
Текстильщик
Иваново
Окончен
4 : 1
КАМАЗ
Набережные Челны
0:1 Гаглоев – 9' (пен)   1:1 Гогричиани – 18'   2:1 Губочкин – 48'   3:1 Гогричиани – 74'   4:1 Гогричиани – 80'
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