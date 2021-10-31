«Текстильщик» разгромил КАМАЗ, «Олимп-Долгопрудный сыграл вничью с «Ротором»

В ФНЛ состоялись очередные матчи 20-го тура. В Иваново «Текстильщик» разгромил КАМАЗ со счётом 4:1. Уже на 9-й минуте Александр Гаглоев вывел гостей вперёд, реализовав пенальти. Но менее чем через 10 минут хозяева сравняли счёт, отличился Гоча Гогричиани.



После перерыва Алексей Губочки вывел свою команду вперед, а затем ещё два мяча забил Гогричиани, оформивший хет-трик.



«Текстильщик» набрал 18 очков и поднялся на 18-е место в турнирной таблице. КАМАЗ занимает 10-е место, набрав 27 очков.



В Химках на стадионе «Родина» «Олимп-Долгопрудный» принимал «Ротор». Матч закончился со счётом 2:2. На 19-й минуте Ада Джозеф вывел хозяев вперёд, но в начале второго тайма Алексей Щёткин сравнял счёт. А на 76-й минуте он реализовал пенальти, но удержать победу «Ротор» не смог, на 82-й минуте Кирилл Большаков забил второй мяч хозяев.



«Олимп-Долгопрудный» набрал 23 очка, команда занимает 15-е место. «Ротор» с 24 очками находится на 13-м месте.