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Лидер ФНЛ «Оренбург» уступил в гостях «Металлургу»

Лидер ФНЛ «Оренбург» уступил в гостях «Металлургу»
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В Липецке завершился матч 20-го тура ФНЛ. Местный «Металлург» принимал «Оренбург». Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 68-й минуте забил Артур Аверьянов.

«Оренбург», несмотря на поражение, остался на 1-м месте в турнирной таблице ФНЛ. Команда лидирует, набрав 41 очко. Но уже сегодня, 31 октября, «Оренбург» может догнать «Торпедо», которое встречается со «Спартаком-2».

«Факел» в матче 20-го тура разгромил «Велес». Встреча завершилась со счётом 4:0, причём хозяева доигрывали матч вдевятером. На 23-й минуте был удалён Николай Тарасов, а в концовке первого тайма красную карточку получил Владимир Кабахидзе.

В составе «Факела» по мячу забили Максим Максимов, Андрей Разборов, Андрей Мендель и Артём Кулишев.

ФНЛ - Первый дивизион. 20-й тур
31 октября 2021, воскресенье. 15:00 МСК
Волгарь
Астрахань
Окончен
1 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Лесников – 68'
ФНЛ - Первый дивизион. 20-й тур
31 октября 2021, воскресенье. 15:00 МСК
Велес
Москва
Окончен
0 : 4
Факел
Воронеж
0:1 Максимов – 34'   0:2 Разборов – 54'   0:3 Мендель – 82'   0:4 Кулишев – 84'
Удаления: Тарасов – 23', Кабахидзе – 45+1' / нет
ФНЛ - Первый дивизион. 20-й тур
31 октября 2021, воскресенье. 15:00 МСК
Металлург Лп
Липецк
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Арустамян – 65'
Комментарии
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