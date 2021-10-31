Лидер ФНЛ «Оренбург» уступил в гостях «Металлургу»

В Липецке завершился матч 20-го тура ФНЛ. Местный «Металлург» принимал «Оренбург». Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 68-й минуте забил Артур Аверьянов.



«Оренбург», несмотря на поражение, остался на 1-м месте в турнирной таблице ФНЛ. Команда лидирует, набрав 41 очко. Но уже сегодня, 31 октября, «Оренбург» может догнать «Торпедо», которое встречается со «Спартаком-2».



«Факел» в матче 20-го тура разгромил «Велес». Встреча завершилась со счётом 4:0, причём хозяева доигрывали матч вдевятером. На 23-й минуте был удалён Николай Тарасов, а в концовке первого тайма красную карточку получил Владимир Кабахидзе.



В составе «Факела» по мячу забили Максим Максимов, Андрей Разборов, Андрей Мендель и Артём Кулишев.