Алексей Стукалов прокомментировал победу «Уфы» в матче с «Ахматом»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов подвёл итоги матча 13-го тура РПЛ с «Ахматом». Встреча закончилась победой уфимцев со счётом 1:0.
«Не совсем мы правильно играли. Я же говорил, что «Ахмат» несколько схем использует в этой игре. Как правило, против трёх центральных защитников они выходили вчетвером. Мы к этому готовились. А если вы видели, во втором тайме мы изменили схему. В принципе, по первому тайму «Ахмат» владел преимуществом, но голевых ситуаций у наших ворот не было.
А во втором тайме мы в стартовом отрезке перешли на другую схему. Забрали мяч в контроль, создавали моменты и могли забить второй», — цитирует Стукалова «Матч ТВ».
Грозненский «Ахмат» набрал 15 очков в 13 матчах и по-прежнему занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (13) теперь располагается на 13-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (29).
- 31 октября 2021
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