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«Сабах» уверенно обыграл «Габалу» в первом матче под руководством Мурада Мусаева

«Сабах» уверенно обыграл «Габалу» в первом матче под руководством Мурада Мусаева
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В 9-м туре чемпионата Азербайджана бакинский «Сабах» обыграл «Габалу». Встреча состоялась в Габале и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей. Бакинцы провели первый матч под руководством Мурада Мусаева.

Первый гол «Сабаха» забил Джой-Лэнс Миккельс, затем отличился Фофана Тиемоко. Алексей Исаев довёл счёт до разгромного. Футболистам «Габалы» удалось отыграть один мяч с пенальти, отличился Исник Алими.

«Сабах» в девяти матчах набрал 7 очков и продолжает занимать последнее место в таблице. «Габала» (15) — на третьем месте. Лидером соревнований является «Карабах» (20).

30 октября бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев возглавил «Сабах». Контракт 37-летнего специалиста с командой рассчитан на два года.

Азербайджан - Премьер-лига. 9-й тур
31 октября 2021, воскресенье. 15:00 МСК
Габала
Габала
Окончен
1 : 3
Сабах
Баку
1:0 – 0'   1:1 – 0'   1:2 – 0'   1:3 – 0'
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