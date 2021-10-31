«Сабах» уверенно обыграл «Габалу» в первом матче под руководством Мурада Мусаева

В 9-м туре чемпионата Азербайджана бакинский «Сабах» обыграл «Габалу». Встреча состоялась в Габале и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей. Бакинцы провели первый матч под руководством Мурада Мусаева.

Первый гол «Сабаха» забил Джой-Лэнс Миккельс, затем отличился Фофана Тиемоко. Алексей Исаев довёл счёт до разгромного. Футболистам «Габалы» удалось отыграть один мяч с пенальти, отличился Исник Алими.

«Сабах» в девяти матчах набрал 7 очков и продолжает занимать последнее место в таблице. «Габала» (15) — на третьем месте. Лидером соревнований является «Карабах» (20).

30 октября бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев возглавил «Сабах». Контракт 37-летнего специалиста с командой рассчитан на два года.