Фанатов «Динамо-2» посадили в клетку на матче ФНЛ-2 с владимирским «Торпедо»
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Болельщики «Динамо-2», приехавшие поддержать свою команду во Владимир на матч 19-го тура ФНЛ-2 с «Торпедо», были вынуждены смотреть игру с трибун, которые закрыли клеткой. Гостевых фанатов посадили в необычный загон, где они и находились в течение игры.
Встреча завершилась победой москвичей со счётом 2:1. На 9-й минуте Руслан Шаяхметов вывел гостей вперёд, а ещё через две минуты отличился Григорий Морозов.
В концовке первого тайма один мяч отыграл Никита Андреев, но больше счёт так и не изменился.
«Динамо» занимает 2-е место в турнирной таблице ФНЛ-2, набрав 36 очков. Лидером соревнований является «Шинник» (45). Владимирское «Торпедо» занимает 11-е место, набрав 12 очков.
В следующем туре «Динамо-2» будет принимать «Локомотив-Казанку».
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