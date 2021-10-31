Агуэро пробудет несколько дней в больнице из-за тахикардии во время матча с «Алавесом»

Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро останется на несколько дней в больнице для обследования сердца, сообщает Marca.



По информации источника, в данный момент аргентинец находится под наблюдением врачей. В «Барселоне» не хотят рисковать здоровьем футболиста, поэтому Агуэро останется в больнице до тех пор, пока не будет проведено полное обследование его сердца.



Напомним, форвард был заменён в первом тайме 12-го тура испанской Примеры с «Алавесом» (1:1) из-за тахикардии. Она была небольшой, аргентинца убрали с поля в качестве меры предосторожности. Во время матча футболист лёг на газон, почувствовав дискомфорт в груди и затруднение дыхания. После матча сообщалось, что Агуэро хорошо себя чувствует.

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