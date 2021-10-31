Фанаты «Факела» смотрели матч с «Велесом» с автовышки и ближайшей стройки

Фанаты воронежского «Факела» в Домодедово смогли посмотреть матч 20-го тура ФНЛ с «Велесом» (4:0), несмотря на то, что встреча проходила без зрителей.
Болельщики забрались на автовышку рядом со стадионом и оттуда наблюдали за игрой. После вмешательства правоохранительных органов фанаты переместились на ближайшую стройку, с которой также было видно поле. Фото опубликовано в телеграм-канале «Мы за Факел — мы повсюду».
«Факел» в матче 20-го тура разгромил «Велес». Встреча завершилась со счётом 4:0, причём хозяева доигрывали матч вдевятером. На 23-й минуте был удалён Николай Тарасов, а в концовке первого тайма красную карточку получил Владимир Кабахидзе. В составе «Факела» по мячу забили Максим Максимов, Андрей Разборов, Андрей Мендель и Артём Кулишев.
- 31 октября 2021
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