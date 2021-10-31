«Химки» — «Урал»: стартовые составы команд на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Химок» и «Урала» на матч 13-го тура РПЛ.

«Химки»: Лантратов, Идову, Карпов, Филин, Дагерстоль, Стоинович, Глушаков, Мирзов, Боженов, Соколов, Адеми.

«Урал»: Помазун, Мамин, Гогличидзе, Кулаков, Колесниченко, Кузьмичёв, Йовичич, Бикфалви, Егорычев, Августиняк, Гагнидзе.

Встреча 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Химки» — «Урал».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогать ему будут ассистенты Адлан Хатуев (Грозный) и Андрей Образко (Ставрополь). Резервный рефери — Антон Фролов (Москва).



Подмосковные «Химки» набрали 11 очков в 12 матчах и занимают 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (9) располагается на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (29).