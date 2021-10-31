«Кадис» сыграл вничью с «Мальоркой» благодаря голу Негредо с пенальти в добавленное время

Сегодня, 31 октября, на стадионе «Рамон де Карранса» в Кадисе в рамках 12-го тура испанской Примеры «Кадис» принимал «Мальорку». Команды сыграли вничью – 1:1.



Счёт был открыт в первом тайме. На 29-й минуте отличился полузащитник «Мальорки» Иддрису Баба.



С 87-й минуты гости играли в меньшинстве. Вторую жёлтую карточку заработал защитник Александар Седлар.



В добавленное ко второму тайму время нападающий «Кадиса» Альваро Негредо реализовал пенальти в ворота «Мальорки», и тем самым сравнял счёт в матче.



Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Валентин Писарро Гомес. Ему помогали ассистенты Хосе Антонио Гарридо Ромеро и Иван Массо. Резервный рефери – Даниэль Паленсия Кабальеро.



После 12 сыгранных туров в испанской Примере «Мальорка» располагается на 12-м месте в турнирной таблице с 14 очками в активе. «Кадис» за 12 матчей набрал 9 очков, команда находится на 17-м месте в таблице.