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«Кадис» сыграл вничью с «Мальоркой» благодаря голу Негредо с пенальти в добавленное время

«Кадис» сыграл вничью с «Мальоркой» благодаря голу Негредо с пенальти в добавленное время
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Сегодня, 31 октября, на стадионе «Рамон де Карранса» в Кадисе в рамках 12-го тура испанской Примеры «Кадис» принимал «Мальорку». Команды сыграли вничью – 1:1.

Счёт был открыт в первом тайме. На 29-й минуте отличился полузащитник «Мальорки» Иддрису Баба.

С 87-й минуты гости играли в меньшинстве. Вторую жёлтую карточку заработал защитник Александар Седлар.

В добавленное ко второму тайму время нападающий «Кадиса» Альваро Негредо реализовал пенальти в ворота «Мальорки», и тем самым сравнял счёт в матче.

Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Валентин Писарро Гомес. Ему помогали ассистенты Хосе Антонио Гарридо Ромеро и Иван Массо. Резервный рефери – Даниэль Паленсия Кабальеро.

После 12 сыгранных туров в испанской Примере «Мальорка» располагается на 12-м месте в турнирной таблице с 14 очками в активе. «Кадис» за 12 матчей набрал 9 очков, команда находится на 17-м месте в таблице.

Испания - Примера. 12-й тур
31 октября 2021, воскресенье. 16:00 МСК
Кадис
Кадис
Окончен
1 : 1
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
0:1 Баба – 29'   1:1 Негредо – 90+3' (пен)
Удаления: нет / Седлар – 87'
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