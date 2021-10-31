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«Кубань» одержала четвёртую победу подряд, обыграв «Енисей»

«Кубань» одержала четвёртую победу подряд, обыграв «Енисей»
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В Краснодаре завершился матч 20-го тура ФНЛ. «Кубань» принимала красноярский «Енисей».

Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев. Причём, победа южан получилась волевой. На 21-й минуте Михаил Комков вывел гостей вперёд. Но во втором тайме «Кубань» ответила двумя забитыми мячами. На 74-й минуте Андрей Козлов восстановил равновесие в счёте, а на 77-й минуте Василий Алейников забил победный мяч.

«Кубань» одержала уже четвёртую победу подряд. Краснодарцы набрали 20 очков и поднялись на 17-е место в турнирной таблице. «Енисей» занимает 15-е место, набрав 22 очка. Лидером соревнований является «Оренбург», набравший 41 очко.

В следующем туре «Енисей» будет принимать «Спартак-2», а «Кубань» сыграет в гостях с «Велесом».

ФНЛ - Первый дивизион. 20-й тур
31 октября 2021, воскресенье. 16:00 МСК
Кубань
Краснодар
Окончен
2 : 1
Енисей
Красноярск
0:1 Комков – 21'   1:1 Козлов – 74'   2:1 Алейников – 77'
Комментарии
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