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Дубль Касьерры принёс «Сочи» победу над «Арсеналом»

Дубль Касьерры принёс «Сочи» победу над «Арсеналом»
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В матче 13-го тура РПЛ «Сочи» переиграл тульский «Арсенал». Встреча проходила на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 2:1.

На 2-й минуте первый гол забил нападающий сочинской команды Матео Касьерра. Кристиан Нобоа от угла вратарской набросил на дальнюю штангу, где был Касьерра. Легионер «Сочи» легко переправил мяч в сетку головой.

На 66-й минуте полузащитник «Арсенала» Эванс Кангва сравнял счёт. После флангового навеса Кингза Кангва из середины штрафной Эванс головой направил мяч под дальнюю штангу. На 79-й минуте Касьерра с линии вратарской лёгким ударом замкнул прострел от лицевой, забив победный гол.

«Сочи» в 13 матчах набрал 24 очка и поднялся на третье место в таблице РПЛ. «Арсенал» (12) — на 14-м месте.

Россия - Премьер-Лига. 13-й тур
31 октября 2021, воскресенье. 16:30 МСК
Арсенал
Тула
Окончен
1 : 2
Сочи
Сочи
0:1 Касьерра – 2'   1:1 Кангва – 65'   1:2 Касьерра – 79'
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