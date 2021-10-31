Дубль Касьерры принёс «Сочи» победу над «Арсеналом»

В матче 13-го тура РПЛ «Сочи» переиграл тульский «Арсенал». Встреча проходила на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 2:1.

На 2-й минуте первый гол забил нападающий сочинской команды Матео Касьерра. Кристиан Нобоа от угла вратарской набросил на дальнюю штангу, где был Касьерра. Легионер «Сочи» легко переправил мяч в сетку головой.

На 66-й минуте полузащитник «Арсенала» Эванс Кангва сравнял счёт. После флангового навеса Кингза Кангва из середины штрафной Эванс головой направил мяч под дальнюю штангу. На 79-й минуте Касьерра с линии вратарской лёгким ударом замкнул прострел от лицевой, забив победный гол.

«Сочи» в 13 матчах набрал 24 очка и поднялся на третье место в таблице РПЛ. «Арсенал» (12) — на 14-м месте.