Дубль Касьерры принёс «Сочи» победу над «Арсеналом»
Поделиться
В матче 13-го тура РПЛ «Сочи» переиграл тульский «Арсенал». Встреча проходила на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 2:1.
На 2-й минуте первый гол забил нападающий сочинской команды Матео Касьерра. Кристиан Нобоа от угла вратарской набросил на дальнюю штангу, где был Касьерра. Легионер «Сочи» легко переправил мяч в сетку головой.
На 66-й минуте полузащитник «Арсенала» Эванс Кангва сравнял счёт. После флангового навеса Кингза Кангва из середины штрафной Эванс головой направил мяч под дальнюю штангу. На 79-й минуте Касьерра с линии вратарской лёгким ударом замкнул прострел от лицевой, забив победный гол.
«Сочи» в 13 матчах набрал 24 очка и поднялся на третье место в таблице РПЛ. «Арсенал» (12) — на 14-м месте.
Комментарии
- 31 октября 2021
-
19:30
-
19:29
-
19:25
-
19:11
-
19:01
-
19:00
-
18:56
-
18:47
-
18:38
-
18:36
-
18:24
-
18:22
-
18:08
-
17:59
-
17:59
-
17:56
-
17:47
-
17:46
-
17:32
-
17:24
-
17:21
-
17:17
-
17:06
-
17:00
-
16:50
-
16:35
-
16:30
-
16:22
-
16:19
-
16:12
-
16:00
-
15:51
-
15:50
-
15:34
-
15:20
Партнерский контент