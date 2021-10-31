«Лидс» обыграл на выезде «Норвич» и покинул зону вылета

Сегодня, 31 октября, на стадионе «Кэрроу Роуд» в Норидже в рамках 10-го тура английской Премьер-лиги «Норвич Сити» принимал «Лидс Юнайтед». Гости одержали победу – 2:1.



Счёт был открыт в начале второго тайма. На 56-й минуте нападающий «павлинов» Рафаэл забил гол с передачи Дэниела Джеймса. Мяч пролетел между ног сразу у троих игроков «Норвича».

Рафаэл открывает счёт в матче:

Через две минуты защитник «канареек» Эндрю Омобамиделе сравнял счёт, ему ассистировал Милот Рашица.

Ответный мяч Омобамиделе:

На 60-й минуте форвард «Лидса» Родриго после передачи Калвина Филлипса забил гол и вывел свою команду вперёд.

Победный мяч Родриго:

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Помогали ему ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — Кевин Френд.



«Лидс Юнайтед» набрал 10 очков в 10 матчах и занимает 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Норвич Сити» (2) — на последнем, 20-м месте. Лидирует лондонский «Челси», набравший 25 очков в 10 встречах. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».