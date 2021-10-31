«Алания» прервала серию из трёх матчей без побед в ФНЛ, обыграв «Краснодар-2»

В Грозном на стадионе им. Султана Билимханова завершился матч 20-го тура ФНЛ. «Алания» принимала «Краснодар-2».



Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. На 62-й минуте за фол последней надежды был удалён защитник «Краснодара» Сергей Бородин. А уже через несколько минут Николай Гиоргобиани с этого штрафного отправил мяч в ворота.



На 66-й минуте вторую жёлтую карточку получил полузащитник «Алании» Хетаг Хосонов. А на 80-й минуте гости отыгрались с пенальти, его реализовал Оланкуле Олусегун. Тем не менее уже через две минуты Алексей Татаев забил победный мяч.



«Алания» в ФНЛ не побеждала в трёх последних матчах. Владикавказцы набрали 36 очков и поднялись на 5-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Краснодар-2» занимает 17-е место, набрав 20 очков.