«Алания» прервала серию из трёх матчей без побед в ФНЛ, обыграв «Краснодар-2»

В Грозном на стадионе им. Султана Билимханова завершился матч 20-го тура ФНЛ. «Алания» принимала «Краснодар-2».
Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. На 62-й минуте за фол последней надежды был удалён защитник «Краснодара» Сергей Бородин. А уже через несколько минут Николай Гиоргобиани с этого штрафного отправил мяч в ворота.
На 66-й минуте вторую жёлтую карточку получил полузащитник «Алании» Хетаг Хосонов. А на 80-й минуте гости отыгрались с пенальти, его реализовал Оланкуле Олусегун. Тем не менее уже через две минуты Алексей Татаев забил победный мяч.
«Алания» в ФНЛ не побеждала в трёх последних матчах. Владикавказцы набрали 36 очков и поднялись на 5-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Краснодар-2» занимает 17-е место, набрав 20 очков.
- 31 октября 2021
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