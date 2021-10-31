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«Зенит-2» Радимова проиграл 1:7, ранее он высмеял «Спартак» за такое же поражение

«Зенит-2» Радимова проиграл 1:7, ранее он высмеял «Спартак» за такое же поражение
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«Зенит-2» в матче 19-го тура ФНЛ-2 с «Ленинградцем» потерпел крупное поражение. Матч завершился со счётом 7:1.

Дубль «Зенита» возглавляет бывший полузащитник команды Владислав Радимов. Любопытно, что он 24 октября высмеял «Спартак», потерпевший поражение в матче 12-го тура РПЛ с «Зенитом». Та встреча также завершилась со счётом 7:1.

После того матча Радимов написал в своём «твиттере»: «7:1. Дорогая моя столица, золотая моя Москва. Терпеть».

«Зенит-2» занимает 7-е место в турнирной таблице ФНЛ-2. Команда Радимова в 16 турах набрала 16 очков. «Ленинградец» возглавляет турнирную таблицу, набрав 34 очка.

В следующем туре ФНЛ-2 «Зенит-2» сыграет в гостях с «Балтикой-2». В свою очередь «Ленинградец» сыграет со «Звездой» из Санкт-Петербурга.

ФНЛ-2 - Группа 2. Подгруппа 1. 19-й тур
31 октября 2021, воскресенье. 16:00 МСК
Ленинградец
Ленинградская область
Окончен
7 : 1
Зенит-2
Санкт-Петербург
1:0 – 0'   2:0 – 0'   3:0 – 0'   4:0 – 0'   5:0 – 0'   6:0 – 0'   7:0 – 0'   7:1 – 0'
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