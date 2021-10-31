Федотов прокомментировал победу «Сочи» в матче с «Арсеналом»
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился эмоциями после победы в матче 13-го тура с тульском «Арсеналом» (2:1).
«Мы забили быстрый гол, всё контролировали в первом тайме. Возможно, не хватало остроты, чтобы реализовать то преимущество впереди, которое у нас было. Во втором тайме был момент, когда Кассьерра отобрал мяч, но Жоаозиньо не реализовал шанс.
Футбол таков, что если не забиваешь ты, забивают тебе. Почему-то это работает. Казалось, что всё под контролем. Пошла подача, и маленький Кангва классно распорядился этим моментом. А потом пошли качели. Соперник играл дома. Положение обязывало их всеми силами идти вперед. Было напряжённо, но одну из своих контратак мы реализовали», — цитирует Федотова «Матч ТВ».
Новость по темеДубль Касьерры принёс «Сочи» победу над «Арсеналом»
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