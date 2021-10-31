Директор владимирского «Торпедо» назвал клетку на трибуне «лучшим вариантом» для фанатов

Директор и главный тренер клуба «Торпедо» Владимир Александр Акимов высказался о помещении в клетку болельщиков «Динамо-2» в матче 19-го тура ФНЛ-2. Болельщики наблюдали за игрой из своеобразного вольера с сеткой.



«Кто сказал, что болельщики недовольны? «Динамо» всем довольно. К футбольному клубу «Торпедо» Владимир не может быть претензий. Это конструкция стадиона такая. Других вариантов не было.



Эта «клетка», как вы выразились, это лучший вариант для фанатов. Это конструкция стадиона, потому что соседняя трибуна — вип трибуна в кавычках. Там сидели фанаты из Владимира, а фанаты «Динамо» на соседней. К нам не может быть претензий. Мы специально что ли эту клетку сделали? Нет, конечно. И вообще это сетка, а не клетка. Никто туда фанатов не загонял, они всем довольны», — сказал Акимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.