«Химки» поделили очки с «Уралом»
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В матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Химки» сыграли вничью с «Уралом». Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» в Химках и завершилась со счётом 0:0.
Футболисты подмосковной команды нанесли 15 ударов по воротам соперника (1 — в створ), игроки «Урала» — 10 ударов (7 — в створ).
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогали ему ассистенты Адлан Хатуев (Грозный) и Андрей Образко (Ставрополь). Резервный рефери — Антон Фролов (Москва).
Подмосковные «Химки» набрали 12 очков в 13 матчах и занимают 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (10) располагается на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит» (29).
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