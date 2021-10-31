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Влахович оформил хет-трик и превзошёл достижение Луки Тони

Влахович оформил хет-трик и превзошёл достижение Луки Тони
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Форвард «Фиорентины» Душан Влахович оформил хет-трик в матче 11-го тура Серии А со «Специей». Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу «фиалок».

Влахович забил по мячу на 44-й, 62-й и 74-й минутах. 21-летний нападающий забил 25-й мяч в этом календарном году в Серии А. Он превзошёл достижение Луки Тони, который в 2006 году забил 24 мяча в Серии А в составе «Фиорентины».

Влахович стал вторым игроком в истории клуба, который забил 25 мячей в Серии А в календарном году. Ранее это удавалось шведу Курту Хамрину (25 — в 1959 и 27 — в 1960).

Это — второй хет-трик Влаховича в Серии А. По количеству хет-триков он сравнялся со Златаном Ибрагимовичем, Криштиану Роналду, Андреем Шевченко и Францеско Тотти. Рекордсменами по этому показателю являются Джузеппе Меацца и Гуннар Нордаль. Они за карьеру сделали по 17 хет-триков.

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