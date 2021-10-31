«Брест» обыграл «Монако», Головин вышел на поле во втором тайме
Поделиться
В Бресте на стадионе «Франсис-Ле Бле» завершился матч 12-го тура Серии А. «Брест» обыграл «Монако» со счётом 2:0.
Счёт на 18-й минуте открыл Стив Мунье. А на 79-й минуте второй мяч забил Франк Онора.
Российский полузащитник Александр Головин вышел на поле во втором тайме на замену. Он заменил Жеана Лукаса.
Для «Бреста» эта победа стала первой в сезоне. Команда набрала девять очков и поднялась на 18-е место в турнирной таблице. «Монако», набрав 17 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице. Возглавляет турнирную таблицу французской Лиги 1 «ПСЖ», набравший 31 очко.
«Монако» в следующем туре сыграет с «Реймсом». «Брест» в матче 13-го тура встретится с «Лорьяном».
Комментарии
- 31 октября 2021
-
20:59
-
20:55
-
20:53
-
20:50
-
20:41
-
20:39
-
20:16
-
20:12
-
20:07
-
19:59
-
19:45
-
19:44
-
19:30
-
19:29
-
19:25
-
19:11
-
19:01
-
19:00
-
18:56
-
18:47
-
18:38
-
18:36
-
18:24
-
18:22
-
18:08
-
17:59
-
17:59
-
17:56
-
17:47
-
17:46
-
17:32
-
17:24
-
17:21
-
17:17
-
17:06
Партнерский контент