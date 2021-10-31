«Брест» обыграл «Монако», Головин вышел на поле во втором тайме

В Бресте на стадионе «Франсис-Ле Бле» завершился матч 12-го тура Серии А. «Брест» обыграл «Монако» со счётом 2:0.



Счёт на 18-й минуте открыл Стив Мунье. А на 79-й минуте второй мяч забил Франк Онора.



Российский полузащитник Александр Головин вышел на поле во втором тайме на замену. Он заменил Жеана Лукаса.



Для «Бреста» эта победа стала первой в сезоне. Команда набрала девять очков и поднялась на 18-е место в турнирной таблице. «Монако», набрав 17 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице. Возглавляет турнирную таблицу французской Лиги 1 «ПСЖ», набравший 31 очко.



«Монако» в следующем туре сыграет с «Реймсом». «Брест» в матче 13-го тура встретится с «Лорьяном».