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«Брест» обыграл «Монако», Головин вышел на поле во втором тайме

«Брест» обыграл «Монако», Головин вышел на поле во втором тайме
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В Бресте на стадионе «Франсис-Ле Бле» завершился матч 12-го тура Серии А. «Брест» обыграл «Монако» со счётом 2:0.

Счёт на 18-й минуте открыл Стив Мунье. А на 79-й минуте второй мяч забил Франк Онора.

Российский полузащитник Александр Головин вышел на поле во втором тайме на замену. Он заменил Жеана Лукаса.

Для «Бреста» эта победа стала первой в сезоне. Команда набрала девять очков и поднялась на 18-е место в турнирной таблице. «Монако», набрав 17 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице. Возглавляет турнирную таблицу французской Лиги 1 «ПСЖ», набравший 31 очко.

«Монако» в следующем туре сыграет с «Реймсом». «Брест» в матче 13-го тура встретится с «Лорьяном».

Франция - Лига 1. 12-й тур
31 октября 2021, воскресенье. 19:00 МСК
Брест
Брест
Окончен
2 : 0
Монако
Монако
1:0 Мунье – 18'   2:0 Онора – 79'
Комментарии
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