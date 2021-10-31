Турнирная таблица РПЛ: «Зенит» увеличил отрыв от второго места, «Спартак» опустился на 9-е

В Российской Премьер-Лиге завершились все матчи 13-го тура.
По итогам 12 туров возглавляет турнирную таблицу РПЛ «Зенит», в активе которого 29 очков. Питерцы увеличили отрыв от второго места на 5 очков. На второе место поднялся «Локомотив», набравший 24 очка. «Сочи» (24) уступает железнодорожникам по дополнительным показателям. На четвёртом месте расположилось московское «Динамо», набравшее 23 очка. ЦСКА (23) — пятый.
«Краснодар» (21) находится на шестой строчке в таблице, на 2 очка от него отстают «Крылья Советов» (19) и «Рубин» (19). «Спартак» (18) по итогам тура опустился на девятое место. Следом располагаются «Ахмат» (15), «Нижний Новгород» (14) и «Ростов» (13). В зоне переходных матчей находятся «Уфа» (13) и «Арсенал» (12). «Химки» (12) и «Урал» (10) идут в зоне вылета.
- 31 октября 2021
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