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Невилл – о Санчо: возможно, он не понимает, что делает в «Манчестер Юнайтед»

Невилл – о Санчо: возможно, он не понимает, что делает в «Манчестер Юнайтед»
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл высказался о перспективах нападающего Джейдона Санчо в стане «красных дьяволов».

«Знаете, я не могу не думать о ван де Беке, который сидит на скамейке и не играет. Санчо закончит точно так же, если не будет осторожен.

Он сыграл в нескольких действительно ужасных матчах, это касается не его игры, а выступления всей команды. Санчо пришёл в клуб, который выглядит совершенно разобранным в футбольном плане. В дортмундской «Боруссии» всё было лучше.

Он, возможно, сейчас думает: «Какого черта я здесь делаю? Нет ни организации, ни структуры», — цитирует Невилла The Sun.

Нынешним летом игрок перешёл в «Манчестер Юнайтед» за € 85 млн. Джейдон провёл 11 матчей во всех турнирах за «красных дьяволов», но результативными действиями не отметился.

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