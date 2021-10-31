Невилл – о Санчо: возможно, он не понимает, что делает в «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл высказался о перспективах нападающего Джейдона Санчо в стане «красных дьяволов».



«Знаете, я не могу не думать о ван де Беке, который сидит на скамейке и не играет. Санчо закончит точно так же, если не будет осторожен.



Он сыграл в нескольких действительно ужасных матчах, это касается не его игры, а выступления всей команды. Санчо пришёл в клуб, который выглядит совершенно разобранным в футбольном плане. В дортмундской «Боруссии» всё было лучше.



Он, возможно, сейчас думает: «Какого черта я здесь делаю? Нет ни организации, ни структуры», — цитирует Невилла The Sun.



Нынешним летом игрок перешёл в «Манчестер Юнайтед» за € 85 млн. Джейдон провёл 11 матчей во всех турнирах за «красных дьяволов», но результативными действиями не отметился.