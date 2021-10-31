Писарев: у меня нет информации, что у Смолова COVID

Николай Писарев, один из тренеров сборной России, рассказал о ситуации с игроками национальной команды. Ранее появилась информация, согласно которой форвард «Локомотива» Фёдор Смолов заразился коронавирусом.
«Надеюсь, что Смолов и Заболотный восстановятся к матчам сборной. У меня нет информации, что у Фёдора COVID», — передаёт слова Писарева корреспондент «Чемпионата» Егор Филин.
Футболист не отправился с командой на предстоящий матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Нижним Новгородом» (2:1). Сообщалось, что тест Смолова на коронавирус дал сомнительный результат.
В соответствии с Санитарным регламентом РПЛ «Локомотив» уведомил РПЛ о данной ситуации и отметил, что футболист в течение недели не контактировал с партнёрами по команде и занимался по индивидуальной программе.
В тот же день тестирование прошли остальные члены команды, все результаты – отрицательные. Игрок чувствует себя хорошо, повторное тестирование запланировано на 1 ноября.
- 31 октября 2021
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