Черчесов прокомментировал результат матча «Химки» — «Урал»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о результате матча 13-го тура РПЛ «Химки» — «Урал» (0:0).

«Команды решали свои задачи. Так и получилось», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Егор Филин.

В матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Химки» сыграли вничью с «Уралом». Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» в Химках и завершилась со счётом 0:0.



Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогали ему ассистенты Адлан Хатуев (Грозный) и Андрей Образко (Ставрополь). Резервный рефери — Антон Фролов (Москва).



Подмосковные «Химки» набрали 12 очков в 13 матчах и занимают 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (10) располагается на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит» (29).