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«Вест Хэм» разгромил на выезде «Астон Виллу», доигрывавшую матч вдесятером

«Вест Хэм» разгромил на выезде «Астон Виллу», доигрывавшую матч вдесятером
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Сегодня, 31 октября, на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме в рамках 10-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» принимала «Вест Хэм Юнайтед». Гости одержали разгромную победу – 4:1.

Счёт был открыт в начале первого тайма. На 7-й минуте отличился защитник «молотобойцев» Бенджамин Джонсон, ему ассистировал Деклан Райс.

Джонсон открывает счёт в матче:

На 34-й минуте нападающий «львов» Олли Уоткинс с передачи Эмилиано Буэндия сравнял счёт. Однако уже через 4 минуты полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс вывел свою команду вперёд, голевую передачу отдал Мохамед Саид Бенрахма.

Ответный мяч Уоткинса:

Результативный удар Райса:

С 50-й минуты хоязева играли в меньшинстве. Красную карточку получил защитник Эзри Конса.

Удаление Конса:

На 80-й минуте гол забил полузащитник гостей Пабло Форнальс. На 84-й минуте игры нападающий Джаррод Боуэн после ассиста Мануэля Лансини довёл счёт до разгромного.

Гол Форнальса:

Боуэн забивает четвёртый мяч «Вест Хэма» в ворота «Астон Виллы»:

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. Помогали ему будут ассистенты Дэниел Кук и Николас Хоптон. Резервный рефери — Дэвид Кут.

Англия - Премьер-лига. 10-й тур
31 октября 2021, воскресенье. 19:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
1 : 4
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
0:1 Джонсон – 7'   1:1 Уоткинс – 34'   1:2 Райс – 38'   1:3 Форнальс – 80'   1:4 Боуэн – 84'
Удаления: Конса – 50' / нет
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