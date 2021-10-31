«Вест Хэм» разгромил на выезде «Астон Виллу», доигрывавшую матч вдесятером

Сегодня, 31 октября, на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме в рамках 10-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» принимала «Вест Хэм Юнайтед». Гости одержали разгромную победу – 4:1.
Счёт был открыт в начале первого тайма. На 7-й минуте отличился защитник «молотобойцев» Бенджамин Джонсон, ему ассистировал Деклан Райс.
Джонсон открывает счёт в матче:
На 34-й минуте нападающий «львов» Олли Уоткинс с передачи Эмилиано Буэндия сравнял счёт. Однако уже через 4 минуты полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс вывел свою команду вперёд, голевую передачу отдал Мохамед Саид Бенрахма.
С 50-й минуты хоязева играли в меньшинстве. Красную карточку получил защитник Эзри Конса.
На 80-й минуте гол забил полузащитник гостей Пабло Форнальс. На 84-й минуте игры нападающий Джаррод Боуэн после ассиста Мануэля Лансини довёл счёт до разгромного.
Боуэн забивает четвёртый мяч «Вест Хэма» в ворота «Астон Виллы»:
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. Помогали ему будут ассистенты Дэниел Кук и Николас Хоптон. Резервный рефери — Дэвид Кут.
- 31 октября 2021
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