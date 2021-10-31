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Игрок «Лидса» сбил на бровке главного тренера Марсело Бьельсу. Видео

Игрок «Лидса» сбил на бровке главного тренера Марсело Бьельсу. Видео
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Сегодня, 31 октября, на стадионе «Кэрроу Роуд» в Норидже прошёл матч 10-го тура английской Премьер-лиги «Норвич Сити» — «Лидс Юнайтед».

На 64-й минуте встречи произошёл курьезный случай. В попытке догнать мяч, уходящий в аут, нападающий «Лидса» Рафаэл сбил тренера Марсело Бьельсу, находящегося в тот момент на бровке. Футболист помог наставнику встать и продолжил игру.

Видео инцидента:

Ранее на 56-й минуте матча Рафаэл забил гол с передачи Дэниела Джеймса. Мяч пролетел между ног сразу у троих игроков «Норвича».

Гол Рафаэла:

Матч «Норвич» — «Лидс» завершился победой гостей со счётом 2:1. За «павлинов» забили Рафаэл и Родриго. За «канареек» отличился Омобамиделе.

«Лидс Юнайтед» набрал 10 очков в 10 матчах и занимает 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Норвич Сити» (2) — на последнем, 20-м месте. Лидирует лондонский «Челси», набравший 25 очков в 10 встречах. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».

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