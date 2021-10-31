«Наполи» обыграл «Салернитану» в матче с двумя удалениями
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В матче 11-го тура итальянской Серии А «Наполи» переиграл «Салернитану». Встреча проходила на стадионе «Ареки» в Салерно и завершилась со счётом 1:0.
На 61-й минуте единственный гол забил полузащитник «Наполи» Пётр Зелиньски. На 69-й минуте «Салернитана» осталась в меньшинстве — полузащитник Григорис Кастанос получил красную карточку. Спустя 7 минут судья уравнял составы, удалив защитника «Наполи» Калиду Кулибали.
«Наполи» в 11 матчах набрал 31 очко и занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Салернитана» (7) находится на 19-м месте. На три очка от «Наполи» отстаёт «Милан», у «россонери» есть матч в запасе.
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