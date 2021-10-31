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Винисиус – о Мбаппе: любой хотел бы играть с ним. Он великий, как Роналду и Месси

Винисиус – о Мбаппе: любой хотел бы играть с ним. Он великий, как Роналду и Месси
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Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор высказался о перспективах игры в одной команде с нападающим «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе.

«Любой футболист хотел бы играть с Мбаппе. Он великий игрок, как Криштиану Роналду и Лионель Месси. Он представляет новое поколение, которое приходит, чтобы остаться в футболе на долгие годы», — цитирует Винисиуса AS.

Напомним, летом француз мог уйти в «Реал», но парижане не приняли предложение мадридского клуба. Мбаппе сообщил, что просил руководство парижан отпустить его минувшим летом.

Килиан выступает за «ПСЖ» с 2017 года, а до этого защищал цвета «Монако». Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года. В этом сезоне француз забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи в 11 матчах Лиги 1.

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Источник: Мбаппе окончательно решил перейти в «Реал»
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