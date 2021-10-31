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Федун подал в суд на журналиста Борзыкина

Федун подал в суд на журналиста Борзыкина
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Владелец «Спартака» Леонид Федун подал в суд на журналиста Михаила Борзыкина за публичные оскорбления. Об этом сообщил Борзыкин в видео на своём YouTube-канале.

Прокуратура вызвала Борзыкина после жалобы Федуна, который считает, что Михаил оскорблял его в своих видеороликах. Журналисту грозит административное наказание.

Активные болельщики «Спартака» на матче 13-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1) скандировали кричалки о владельце московского клуба Леониде Федуне. Фанаты оскорбляли Федуна и требовали продать «Спартак». Болельщики «Спартака» перед матчем вывесили баннер, посвящённый поражению от «Зенита» со счётом 1:7. «Наша сила – любовь к родному клубу. Безвольным в нём не место», — было написано на баннере.

«Спартак» набрал в 13 матчах 18 очков и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России.

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