«Рома» — «Милан»: Ибрагимович выйдет в стартовом составе, Шомуродов остался в запасе

Сегодня, 31 октября, в Риме состоится центральный матч 11-го тура Серии А. «Рома» будет принимать «Милан». Встреча начнётся в 22:45 мск.
Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами. В стартовом составе «Милана» выйдет шведский нападающий Златан Ибрагимович. Экс-форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов начнёт встречу на скамейке запасных «Ромы».
«Рома»: Руй Патрисиу, Винья, Ибаньес, Манчини, Карсдорп, Верету, Кристанте, Мхитарян, Пеллегрини, Дзаньоло, Абрахам.
«Милан»: Тэтэрушану, Тео Эрнандес, Томори, Кьер, Калабрия, Беннасер, Кессье, Крунич, Салемакерс, Леау, Ибрагимович.
«Милан» после 10 туров занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 28 очков. Лидирует «Наполи» (31), но неаполитанцы провели на матч больше. «Рома» находится на 4-м месте, набрав 19 очков.
- 31 октября 2021
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